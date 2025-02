"A tu per tu con il ladro mentre ero in casa"

Provano a entrare nella sua villa a suon di martellate poco dopo le 20,30 di sabato sera, quando lui e la moglie si trovavano in casa. Solo dopo che il proprietario dell’abitazione è andato davanti a uno dei due ladri, questi è sceso dalla finestra che stava cercando di scassinare e, assieme al complice, ha scavalcato il cancello e ha fatto perdere le sue tracce. Questa, in estrema sintesi, la cronaca di quanto accaduto tre giorni fa, appunto durante l’ultimo fine settimana, in viale Mazzini 10/2, ovvero nella via che è di fatto parte del "salotto buono" di Vignola. A raccontare come sono andate le cose è lo stesso Alberto Dari, protagonista suo malgrado di questa vicenda.

"Sabato verso le 20,40, mentre mi trovavo in camera da letto a guardare la tv – spiega Dari – sento un grande trambusto provenire proprio da casa mia, e la stessa cosa la avverte allo stesso tempo mia moglie. Vado quindi a vedere da dove provenivano questi rumori e mi accorgo che c’era un uomo che stava prendendo a martellate il vetro di una finestra che affaccia su una scala di casa mia. Mi avvicino a lui e, solo quando sono stato a pochissima distanza, il ladro si è buttato giù dal davanzale sul quale si era seduto e, assieme al complice che lo aspettava a terra, hanno scavalcato con grande agilità il cancello della mia proprietà e sono scappati a piedi in direzione Modena. Quello che stava prendendo a martellate il vetro della finestra aveva il volto coperto, così come l’altro, e quando mi sono avvicinato non ha detto una sola parola ed è scappato. Posso comunque dire che era una persona di statura piuttosto bassa e molto agile". Dari, di professione agente di commercio, continua: "Credo sia giusto denunciare pubblicamente episodi come questo per mettere in guardia anche gli altri cittadini. Purtroppo il senso di insicurezza c’è, anche perché poi molto spesso queste persone, se vengono individuate, hanno pene piuttosto lievi. Io e mia moglie facciamo ancora fatica a dormire, ripensando a quanto accaduto. A ripensarci, mi sono trovato di fronte un ladro che stava tentando di entrare in casa mia, ed ero completamente disarmato. Cosa sarebbe potuto succedere se fosse riuscito a entrare? Dell’episodio ho fatto denuncia ai carabinieri, che sono arrivati da me circa due ore dopo il fatto, perché mi hanno detto che la stessa pattuglia, nelle stesse ore, aveva già dovuto fare sopralluoghi su altre tre abitazioni in cui erano stati commessi dei furti. Questa volta comunque è andata abbastanza bene: tre anni fa mi portarono invece via la cassaforte, con numeri oggetti di valore".

Marco Pederzoli