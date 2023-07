Abitcoop, anima green con le case ’No gas’

Si è svolta l’assemblea dei soci di Abitcoop, la maggiore cooperativa di abitazione della provincia di Modena, aderente a Legacoop Estense. "I risultati presentati ai soci – spiega la presidente Simona Arletti - parlano di un esercizio positivo, nonostante le grandi criticità legate alla guerra nel cuore dell’Europa, al caro energia e delle materie prime e all’inflazione a due cifre. Secondo il terzo Osservatorio sul mercato immobiliare di Nomisma, infatti, nel 2022 sono peggiorate le prospettive del mercato immobiliare a causa della congiuntura, e per il 2023 si profila una fase di arretramento conseguente all’impennata dei prezzi. La situazione generale con stipendi stagnanti da decenni e il contemporaneo aumento esponenziale dei prezzi e dei mutui stanno creando un clima di apprensione e incertezza che porta inevitabilmente le famiglie a faticare nel prendere decisioni importanti come l’acquisto di una abitazione".

Le criticità del contesto nazionale e globale si sono tradotte, per Abitcoop, in una maggiore difficoltà a fornire ai soci quelle sicurezze da sempre garantite, ossia case belle a prezzi sostenibili rispetto agli stipendi attuali. "Ciononostante – aggiunge Arletti - stiamo provando con grande impegno a offrire qualità a costi inferiori al mercato libero, e ci stiamo muovendo nel mondo complesso delle ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente tramite la società controllata Abitare e Servizi srl".

Nel 2022 sono stati consegnati 77 alloggi di cui 73 tramite rogito per la proprietà e 4 con assegnazione in godimento. Il bilancio ha registrato oltre 25 milioni di euro di ricavi per la gestione caratteristica, realizzati per il 97% verso i soci, 650 mila euro di utile, un apprezzabile equilibrio finanziario e soprattutto un patrimonio netto di 57 milioni di euro. I soci al 31 dicembre 2022 sono 19mila 362, di cui 223 iscritti nel corso del 2022; l’età media è di 39 anni.

Abitcoop si è concentrata in misura crescente sulla realizzazione di case altamente efficienti dal punto di vista energetico, sicure e belle, che portino benessere abitativo e riducano l’impatto ambientale. E’ in corso la realizzazione delle prime case No Gas nelle iniziative residenziali via Belli (Mo), Le Farnie Carpi (Mo) e I Girasoli Castenaso (Bo). "Case No Gas – spiega Ivano Malaguti, Direttore Generale di Abitcoop - significa anche maggiore libertà di scegliere la fornitura di energia elettrica, optando magari per una fornitura solo green".