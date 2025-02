Abusi sulla nipote, condannato. Quattro anni al nonno orco per violenza sessuale sulla bimba

L’orco, stando alla ricostruzione degli inquirenti, si nascondeva sotto il tetto di casa. Un uomo di 61 anni, originario di Bologna e residente in provincia di Modena, durante una vacanza di famiglia a Torre Pedrera, avvenuta nell’estate del 2023, avrebbe compiuto una serie di atti sessuali sulla nipotina acquisita di appena 9 anni, mostrandole delle immagini pornografiche sul computer, abbracciandola e toccandola nelle parti intime, facendole vedere i genitali mentre si trovavano in piscina o al mare. Attenzioni morbose e proibite, che l’uomo avrebbe riservato alla minore per diverse settimane - durante l’assenza della madre e del padre della piccola - non solo durante le ferie in Riviera, ma anche prima e dopo quel breve soggiorno, tra le mura domestiche nel Modenese, allungando le sue mani su di lei. A denunciarlo era stato proprio la moglie, una volta scoperchiata l’orribile verità, dopo essersi insospettita a causa degli strani comportamenti della nipote, che mal volentieri sopportava di stare con il nonno acquisito nella stessa stanza. Il nome del 61enne era stato dunque iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Rimini, che aveva ipotizzato nei suoi confronti diverse accuse, da corruzione di minori a violenza sessuale aggravata. Nei giorni scorsi, la vicenda si è definita davanti al gup Vinicio Cantarini. L’uomo, che aveva scelto la strada del rito abbreviato, è stato condannato a 4 anni (7 quelli richiesti dall’accusa) con pene accessorie e interdizione da lavori che prevedono contatti con i minori. Oltre a ciò, l’imputato dovrà risarcire le parti civili con un totale di 35mila euro. La ricostruzione comincia nel maggio del 2023, quando la mamma della bambina - una donna straniera - torna in Italia e affida la figlia alla madre, che è sposata ad un uomo italiano e abita a Castelfranco. Dopo un po’, la nonna della piccola inizia ad accorgersi che quest’ultima mostra segni di insofferenza, specialmente quando accanto a lei c’è il marito. L’uomo ha l’abitudine di giocare spesso con la nipote, stringendola, baciandola, facendole il solletico e in alcuni casi anche dei massaggi alle gambe. Inoltre, a volte si sdraia accanto a lei, sul divano o nel letto, accarezzandola. Comportamenti strani, che fanno suonare un primo campanello d’allarme, e che però sembrano proseguire anche a distanza di giorni, durante la breve vacanza che la famiglia decide di trascorrere a Torre Pedrera.