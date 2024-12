"Accenderemo l’albero di Natale da record"

Per la festa dell’Immacolata scatterà a Fiumalbo l’accensione dell’illuminazione dell’abete natalizio radicato più alto d’Italia e forse d’Europa, con l’innovativa apertura del Villaggio di Natale. Alle ore 17 il sindaco Alessio Nizzi e Babbo Natale procederanno alla cerimonia di accensione del gigantesco abete in piazza Jolanda, che illuminerà il paese per tutte le feste natalizie sino al 7 gennaio. L’imponente albero alto oltre 35 metri anche quest’anno desterà l’ammirazione dei visitatori che sceglieranno l’Appennino per questa prima festività pre-natalizia. Ricco il calendario di eventi nel paese e le Feste, ma non il noto Presepe vivente che è biennale e tornerà per il Natale 2025. Intanto per l’abete si attende il riconoscimento ufficiale nel Guiness dei primati, richiesto dal fiumalbino Diego Santi: "Nel nostro piccolo comune – ha fatto notare Diego– nel rispetto e nella tradizione, da decenni viene illuminato questo abete di 142 anni, simbolo paesano e del Natale appenninico. L’albero è stato addobbato nei giorni scorsi utilizzando una speciale gru con cestello, mentre in passato la posa dei cordoni luminosi avveniva con appositi ‘scalatori’. Un simbolo del nostro territorio, che vive e vegeta da quasi un secolo e mezzo". L’albero, a cui tutti i fiumalbini sono affezionati, è considerato il simbolo del paese. "Se consideriamo i soli abeti radicati, addobbati ad albero di Natale di oltre 35 metri di altezza, situati in centri storici di origini millenarie, in quale altra parte del mondo – si chiede Diego – potrebbe emergere una simile coincidenza? Chissà mai che non si possa ambire al Guinness World Record!’ Quest’anno poi arriverà a Fiumalbo il "Villaggio di Natale" per le festività natalizie: aprirà le porte ai visitatori domenica 8 dicembre e sarà visitabile nei weekend con iniziative a tema. Con lo slogan ‘La splendida atmosfera natalizia da vivere in famiglia in uno dei borghi più belli del nostro Appennino’, nelle varie strutture del Seminario allestite e decorate per tutto il periodo natalizio, saranno presenti mostre, mercati di prodotti agricoli, alimentari e di artigianato locale, la casa fiumalbina di Babbo Natale.

Giuliano Pasquesi