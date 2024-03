Aceto balsamico Dop, due studenti vincitori del concorso al Nazareno

Sono la 17enne di Mirandola Noemi Maria Calzolari, per la categoria sala, e Manuel Hatillari, studente di Campagnola Emilia, per la categoria cucina, i due studenti del Centro di formazione professionale Nazareno di Carpi che hanno vinto il concorso indetto dall’istituto stesso, con Aed (Associazione Esperti Degustatori Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.) e Consorzio Antiche Acetaie. Per il secondo anno consecutivo, le tre realtà hanno realizzato un percorso di conoscenza dell’oro nero di Modena che si è sviluppato durante l’anno scolastico e che ha avuto il suo epilogo nei giorni scorsi con un concorso al quale hanno partecipato dodici studenti e con l’assegnazione di una borsa di studio ai due migliori partecipanti. Si è partiti con una visita in acetaia per scoprire dove nasce il pregiato condimento, per poi entrare in aula, dove gli esperti, affiancati da docenti dell’Istituto, hanno condiviso i segreti del balsamico.

Al termine gli studenti hanno proposto una loro ricetta originale in cui doveva essere presente l’aceto balsamico tradizionale di Modena D.O.P. Noemi, l’ha spuntata sui suoi colleghi presentando ‘Chuck’, un cocktail a base di succo di melagrana, sciroppo di frutti rossi, succo di ananas, lemon soda, Grand Marnier e, naturalmente, Aceto Balsamico D.O.P. Vittoria dedicata al nonno, per anni titolare di un bar nel cuore della città dei Pico. Manuel ha preparato ‘Tre soffici al parmigiano all’Abtm’, un piatto in brodo di cappone reso piacevole anche sul piano estetico grazie a una cupola in crosta di pasta brisè che copriva la zuppiera.

m.s.c.