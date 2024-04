Addio a Franca Corfini. La moglie del prof Strata si è spenta sabato scorso: "Pavarotti, un amico vero"

"Con Luciano siamo stati amici da sempre. E abbiamo trascorso anni bellissimi", amava ricordare la dottoressa Franca Corfini che si è spenta sabato scorso. Moglie del professor Andrea Strata, e come lui medico, dietologa e nutrizionista, è stata sicuramente nel gruppo degli amici più cari del tenorissimo, quelli di cui big Luciano si fidava e che desiderava avere accanto, come Franco Casarini, detto Panocia, immancabile a tanti concerti, o come Luciano Ghelfi e Giulio ‘Bola’ Bonacini, i ‘ragazzi’ della briscola che hanno seguito Pavarotti anche in capo al mondo: una partitella a carte anche nei camerini dei grandi teatri serviva certamente ad allentare la tensione.

Il professor Andrea Strata e la moglie Franca hanno accompagnato Luciano Pavarotti in tante occasioni, opere, concerti, serate di gala. E – oltre le luci della ribalta – più volte hanno cercato anche di convincerlo a perdere qualche chilo di troppo: il tenorissimo, si sa, era una buona forchetta, amava i piatti emiliani e anche nel suo appartamento di New York, con vista su Central Park, la tavola era sempre imbandita per gli ospiti e gli amici.

La sfida della dieta, per lui, è sempre stata complicata da affrontare, anche se i coniugi Strata lo hanno spesso seguito con regimi alimentari appropriati e adeguati a lui e alla sua attività musicale.

"Quando si trovava a Modena, fra una tappa e l’altra di tutti i suoi impegni artistici, diverse volte Luciano si fermava anche da noi, nella nostra casa – raccontava la dottoressa Corfini –. Trascorrevamo serate in vera serenità, e per lui era importante rilassarsi, sentirsi in famiglia, circondato da persone care che conosceva da sempre". Erano davvero amici, al punto che Luciano Pavarotti chiese a Franca Corfini Strata di essere sua testimone (insieme a ‘Panocia’) per la cerimonia di nozze con Nicoletta Mantovani che venne celebrata il 13 dicembre 2003 al teatro Comunale di Modena.

Il legame con Luciano non è mai venuto meno, fino agli ultimi giorni: la dottoressa Corfini lo ha ribadito più volte, anche nei tormentati giorni successivi alla scomparsa del tenorissimo, nel settembre 2007. Franca Corfini ha lasciato il marito Andrea e i figli Rosarita e Carlo: ieri mattina familiari e amici le hanno dato l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Saliceta San Giuliano.

