Addio a Franco Pesci, padre dei volontari

Vignola dice addio a Franco Pesci, una vera e propria colonna portante del volontariato locale, fondatore tra l’altro della Pubblica Assistenza Vignola e promotore di altre Avap nei territori limitrofi. A darne notizia è stata la "sua" stessa Pubblica Assistenza Vignola, ricordando tra l’altro: "Nato nel 1942 nel Parmense, fin da giovane ha dedicato il suo tempo e le sue energie all’aiuto del prossimo, fondando, nel 1966, una prima pubblica assistenza a Fornovo. Trasferitosi successivamente nel Modenese, ha continuato la sua esperienza con le pubbliche assistenze prestando la sua esperienza alla creazione dell’Avap di Montese, per il quale era ancora socio onorario. Nel 1981 ha fondato, insieme ad altri volontari, l’Avap di Vignola, e dal 1983 al 1985 è stato presidente regionale di Anpas Emilia-Romagna. Dal 1984 al 1994 è stato nel consiglio direttivo del comitato nazionale e, nello stesso periodo, ha fondato e presieduto fino al 2011 la Cooperativa Copass, sistema di gestione delle radiofrequenze a livello nazionale di Anpas. È stato anche nel team di avvio del progetto di elisoccorso in Emilia-Romagna". Stefano Barbieri, presidente della Pubblica Assistenza Vignola, ha commentato: "Ricordo con tanto affetto e grande stima Franco Pesci. Oltre a essere l’esempio del volontario modello, è stato un grande amico e confidente. Mi ha sempre dato consigli preziosi per una gestione ottimale di una realtà importante come la nostra associazione ed è anche grazie a lui se oggi possiamo aiutare tante persone ogni giorno. Il suo ricordo rimarrà vivo in ognuno di noi, ogni giorno, in ogni servizio, in ogni soccorso, in ogni aiuto che cerchiamo di dedicare al prossimo".

Anche un ex presidente della Provincia di Modena, il vignolese Emilio Sabattini, lo ricorda con tanta riconoscenza: "Ha incentivato il volontariato – ha detto – creando anche un sistema di relazioni con la sanità locale. Persona umile nei modi, ha lasciato una grande eredità a Vignola e a tanti altri territori". I funerali si terranno domani alle 9 in chiesa plebana, con partenza dalla sede della Pubblica Assistenza alle 8,30.

Marco Pederzoli