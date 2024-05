Addio a Guido Malagoli, il maestro dei bimbi. Fu uno dei promotori della compagnia dialettale

Lutto a Soliera e Carpi per la morte, lunedì, di Guido Malagoli, 82 anni personalità molto conosciuta. Domani alle 9.30, alle camere ardenti dell’ospedale Ramazzini di Carpi, si terrà una cerimonia di benedizione della salma con la partecipazione degli amici della corale Savani, di cui Guido faceva parte. Come recita il titolo di un suo libro di memorie, ‘Ai miei tempi c’era anche la guerra’, Guido Malagoli era nato nel 1941, durante il secondo conflitto mondiale. Sposato con Maura, due figli (Silvia e Massimo), Malagoli ha abitato a Soliera e insegnato per qualche decennio come maestro nella scuola elementare Garibaldi, andando in pensione a sessant’anni, ma non rallentando il suo impegno in molte realtà e iniziative del paese: il Centro Studi Storici Solieresi, l’Anpi, la compagnia teatrale dialettale ‘La cumpagnia dal turtel’, la corale Savani di Carpi. Di particolare rilievo il suo corposo contributo al sito internet solieradentrolemura.it, una preziosa mappa di comunità.