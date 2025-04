Addio a Paolo Trionfini, illustre studioso

Addio a Paolo Trionfini, uno dei più importanti studiosi del cattolicesimo italiano contemporaneo e collaboratore del Centro Ferrari al quale ha dedicato energie, passione e competenza per molti anni come membro del direttivo. Il professor Trionfini, nato a Mirandola, è deceduto ieri all’ospedale di Parma. "Ha sempre saputo coniugare il rigore della ricerca storica con un autentico impegno nella vita sociale e culturale delle comunità in cui ha operato – si legge in una nota del Centro Ferrari di Modena – Oltre alla sua brillante carriera accademica come professore di Storia contemporanea presso l’Università di Parma, Trionfini ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo: membro dell’assemblea della Fondazione Gorrieri per gli studi sociali, vicepresidente nazionale del Settore Adulti dell’Azione cattolica italiana dal 2008 al 2014 e, per molti anni, presidente dell’Azione Cattolica di Carpi. Di particolare importanza il suo ruolo come direttore dell’Isacem-Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI, dove ha contribuito in modo determinante alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del movimento cattolico italiano".

Il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari ricorda "con gratitudine il prezioso contributo di Paolo Trionfini alle attività e alle pubblicazioni del Centro, in particolare la cura del volume ’La politica fa parte anche del nostro amore. Lettere a Lina Filbier (1918-1933)’. Un’opera fondamentale che ha raccolto il carteggio inedito tra Ferrari e la moglie Lina, mettendo in luce l’intreccio tra dimensione privata e impegno pubblico di uno dei più significativi esponenti dell’antifascismo cattolico.

Questo lavoro, pubblicato nel 2016 da Fondazione Fuci - Studium, ha permesso di riscoprire e valorizzare il pensiero e la figura di Ferrari anche attraverso il progetto ’Solo io posso farlo’, che ha coinvolto giovani, politici e amministratori. Ugualmente importante è stata la cura di ’(Quasi) un’autobiografia. L’ultima intervista di Ermanno Gorrieri’ della collana ’I Quaderni del Ferrari’".