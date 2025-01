Addio a Pescetelli: "Faro di Forza Italia"

Si sono svolte ieri nella chiesa parrocchiale di Novi le esequie di Alvaro Pescetelli, morto venerdì a 86 anni. Padre di Michele, già consigliere comunale di Carpi Futura, Alvaro risiedeva a Novi: dopo la pensione, è stato eletto nelle file di Forza Italia a Novi come consigliere comunale per il mandato 2002-2007 e poi rieletto nelle file del Popolo delle Libertà, dal 2007 al 2012. Lo ricorda Antonio Platis, FI: "Alvaro è stato per tanti giovani che, come me, si affacciavano alla politica un vero faro".