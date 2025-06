Addio a Saverio Asprea, fu presidente della Provincia di Modena

Carpi, 8 giugno 2025 – Giurista, militante del Partito socialista, tifoso della Fiorentina, si è spento a Carpi all’età di 92 anni l’avvocato Saverio Asprea, presidente della Provincia di Modena tra il 1975 e il 1979. La sua vicenda politica fu segnata da una frattura che fece parecchio clamore in quel periodo. Faceva parte della corrente lombardiana in un Partito socialista ormai a trazione craxiana. «Il pretesto – ricorda il figlio Stefano – fu un ordine del giorno sulla guerra del Vietnam in cui compariva la parola Imperialismo. Le pressioni furono notevoli e alla fine decise di lasciare». Nel 1984 scrisse un libro ‘Craxi addio’ congedandosi dal Psi e raccontando l’espulsione dal partito di esponenti storici come Agnoletti, Ballaridni, Bassanini. «Fu per me un esempio di coerenza politica che ho sempre seguito». Ricoprì l’incarico di assessore al Bilancio a Carpi nella giunta Bergianti nell’86-87 e fu autore di libri giuridici occupandosi di diritto di famiglia e riscossione crediti, pubblicando tra l’altro con la Giuffrè e la Giappichelli. Oltre a Stefano, lascia l’altra figlia Sandra, che ne ha seguito le orme di avvocato. E’ possibile un saluto alla famiglia martedì dalle 10 alle 15 a Terracielo Funeral Home in via Lenin 9 a Carpi.