Addio alla prof Nalini Setti. Appassionata di arte e storia. Era esperta di futurismo

Non era soltanto un’appassionata di storia e di arte: della professoressa Anna Maria Nalini Setti – che si è spenta sabato – ricordiamo prima di tutto un tratto personale di profonda delicatezza, eleganza e cortesia. Per diversi anni collaboratrice del Carlino (in particolare su temi di storia dell’arte e arte contemporanea), ha sempre coltivato la gioia delle cose belle, trasferendola anche ai nostri lettori. Anna Maria Nalini, originaria di Bologna, si era trasferita giovanissima nel Modenese: ha studiato Lettere all’ateneo bolognese, laureandosi in Estetica con i professori Luciano Anceschi e Renato Barilli. Ha quindi insegnato per diversi anni italiano e storia all’Istituto tecnico commerciale Barozzi di Modena, e in parallelo si è dedicata – appunto – all’arte e al giornalismo, collaborando con varie testate, con qualche incursione nel mondo televisivo locale, da Antenna 1 a Telemodena. Già dal 1985 era iscritta all’Ordine dei giornalisti. Fra i lavori che ha curato, la ricerca relativa all’artista futurista – dadaista – patafisico Farfa, andando alle origini del Futurismo in Liguria e in Piemonte: da questo accurato studio venne tratto anche il volume "Farfa e dintorni, Futurmostra", catalogo di una mostra nel Bolognese. Nel 1990, per conto della Provincia, Anna Maria Nalini Setti ha poi realizzato un’esposizione multidisciplinare sul Futurismo in Emilia Romagna allestita alla Rocca di Vignola. Negli anni la professoressa ha tenuto anche corsi e lezioni, e ha pubblicato vari volumi da collezione di argomento storico–artistico, come ’La Modena di un tempo’ sulle architetture scomparse. Dal 1997, per oltre vent’anni, ha animato le attività culturali del Club Zeta Due. Nel 2006 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Anna Maria Nalini Setti lascia il marito Gianni, la figlia Cristina, il genero, i nipoti. L’ultimo saluto verrà tributato domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Giovanni Bosco: ai familiari le condoglianze anche della redazione di Carlino Modena.