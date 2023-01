Addio Cattini, fondò l’Unione Autoscuole

Più generazioni di persone hanno preso la patente grazie a lui, un autentico punto di riferimento per l’Unione Autoscuole Carpi che contempla due sedi su Carpi e una a Novi. Ivan Cattini, 76 anni, uno dei soci fondatori dell’Unione Autoscuole, è venuto a mancare venerdì mattina, a causa di un improvviso malore. Un ‘fulmine a ciel sereno’ per la famiglia, i parenti, gli amici e le tantissime persone che lo hanno conosciuto e stimato. "Papà manca e mancherà a noi tutti - racconta il figlio Roberto –. Mamma è molto smarrita ora e le stiamo vicini". Roberto, come il fratello Giuliano, hanno seguito le orme del padre e sono entrati come soci nell’autoscuola. "Negli anni Sessanta – prosegue Roberto – papà ha iniziato a lavorare con lo zio, Ivaldo Garagnani, un vero e proprio pioniere nell’insegnamento della guida ai giovani per portarli alla patente. Poi nostro padre ha aperto una sua agenzia con Corrado Testa e, dopo pochi anni, loro due, insieme a Bruno Carra, Celso Andreoli, Romano Beltrami, Giorgio Guandalini, Uber Rossi e Adriano Zambelli, cui va aggiunta la storica impiegata Enza Galloni, hanno riunito le quattro agenzie ‘concorrenti’ esistenti a Carpi in una sola, con le due sedi su Carpi (Nord e Sud) e una su Novi". Proprio a Novi, Ivan ha insegnato per tanti anni, a tal punto che un cittadino di Rovereto, in memoria dell’istruttore, ha realizzato una pagina social ‘Sei di Rovereto se…hai preso la patente con Ivan Cattini’". Lo stesso sindaco di Novi, Enrico Diacci, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia Cattini. "Nel corso degli anni – prosegue il figlio Roberto – si è verificato un ricambio generazionale tra i soci fondatori e i figli, per portare avanti il lavoro e la tradizione. Siamo subentrati io e mio fratello Giuliano, Barbara Carra e Fabio Andreoli. Siamo particolarmente orgogliosi di questo". Tantissime le persone che stanno manifestando il loro dispiacere alla famiglia di Ivan: "In camera ardente sono venuti in tanti, da Carpi ma anche da Gargallo (da cui noi proveniamo) e da Novi e Rovereto, segno che mio padre ha lasciato un ricordo bello". Oggi alle 10, presso la Funeral Home Terracielo di via Lenin 9, verrà dato un ultimo saluto a Ivan; dopo la macchina con il feretro passerà davanti alla sede dell’autoscuola Carpi Sud per poi dirigersi all’ara crematoria.

Maria Silvia Cabri