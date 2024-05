Affitti, in arrivo contributi ad altre 185 famiglie

Altre 185 famiglie nei prossimi giorni riceveranno il contributo per la locazione previsto dal Fondo regionale per l’affitto 2022 per sostenere nuclei in difficoltà con il pagamento del canone. Le risorse che hanno consentito di rifinanziare nuovamente il fondo, permettendo un quarto scorrimento della graduatoria dei beneficiari, sono rese disponibili, per 100mila euro e per ulteriori 150 mila euro circa dal Fondo morosità incolpevole. L’Ufficio Casa ha pertanto provveduto a effettuare il quarto scorrimento della graduatoria dei beneficiari. La graduatoria è online sul sito istituzionale (www.comune.modena.it) consultabile dai richiedenti nel rispetto e tutela della Privacy. Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Casa tel. 059/2034444 (contributo.affitto@comune.modena.it) L’accredito del contributo, pari a tre mensilità del canone fino a un importo massimo di 1.500 euro.