Aggredisce clienti e carabinieri: 47enne in manette

E’ entrato in un locale e ha iniziato a molestare i clienti e a inveire contro il titolare. Quest’ultimo si è visto costretto a chiamare le forze dell’ordine ma, quando i carabinieri sono giunti sul posto, l’uomo si è scagliato contro i militari che, per cercare di calmarlo, hanno dovuto utilizzare lo spray urticante in dotazione. L’uomo, un 47enne è stato arrestato. L’episodio è accaduto domenica mattina a Pavullo. E’ stato appunto il titolare di un bar a chiamare i militari poiché l’indagato, dopo essere entrato nel locale, aveva iniziato a molestare e insultare sia gli avventori che gli stessi gestori. Il 47enne si è opposto all’identificazione e ha dato in escandescenze scagliandosi con veemenza contro i pubblici ufficiali, cercando in più circostanze il contatto fisico e inducendoli a utilizzare lo spray urticante. Una volta immobilizzato, il 47enne è stato arrestato e ieri mattina è stato portato in tribunale e giudicato. L’uomo ha agito sotto l’effetto di alcol, il pm aveva chiesto i domiciliari con braccialetto elettronico, ma il giudice ha deciso per l’obbligo di firma.