Aggressione a Magreta, Vignali: «Sottovalutazione decennale del problema sicurezza»

Modena, 17 aprile 2025 – “Il degrado e l’insicurezza sono due facce della stessa medaglia. La situazione a Modena, come nel resto della Regione, è esplosiva e lo conferma il recente fatto avvenuto a Tabina di Magreta, dove una donna è stata violentata a bordo strada da un minore straniero non accompagnato. Purtroppo parliamo di un tema su cui paghiamo una sottovalutazione decennale del problema. Ci sono oltre 42 milioni di euro spesi per gestire i MSNA ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti”. Così Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, è intervenuto nell’edizione pomeridiana del TG4 commentando quanto avvenuto a Tabina di Magreta nella giornata di martedì. Il tema dei controlli “sulle cooperative che accolgono, della reale età dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e del business che ruota attorno ad essi ( che solo in Emilia Romagna vale 42 milioni), è già oggetto di diversi atti ispettivi in Regione. Ritengo doveroso che la cooperativa responsabile dell’accoglienza del presunto minore coinvolto si assuma pienamente la responsabilità civile e penale dell’accaduto. È inaccettabile che non vi sia un monitoraggio efficace di persone che, come purtroppo dimostrano i fatti, possono rappresentare un grave pericolo per la comunità. I dati relativi ai controlli sull’età dei minori non accompagnanti fanno riflettere – osserva Vignali – Interrogheremo la Giunta regionale in merito alla regolarità dell’accreditamento della struttura con particolare riferimento al personale, alle attività svolte ed ai controlli predisposti ed eseguiti”.