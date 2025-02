Agli assoluti conferme per la Fratellanza

E’ un week end di piazzamenti di prestigio, ma anche della riconferma di Enrico Montanari tra i big del salto triplo, con una medaglia di bronzo che va a bissare quella di un anno fa, quello che si è chiuso domenica: il bilancio per la Fratellanza, ai campionati italiani Indoor assoluti andati in scena ad Ancona, è ancora una volta più che positivo, in un appuntamento che ha visto in pista il meglio dell’atletica italiana.

Il risultato più importante è sicuramente quello di Enrico Montanari nel salto Triplo, in una giornata non semplice visti i cinque nulli arrivati negli altri cinque tentativi, ma è bastato il secondo balzo, decisivo per la medaglia, per portare Montanari al terzo posto, battendo di un solo centimetro l’azzurro Ihemeje, e realizzando con 16,19 metri la miglior prestazione stagionale.

Non solo Montanari a mettersi in luce, ma anche le giovani marciatrici gialloblù che nella categoria Juniores sono ormai stabilmente tra le big italiane: a sorprendere oltre ogni aspettativa è Bianca Zoboli, settima in questa gara assoluta sui 3000 metri e in grado di migliorare di una trentina di secondi il personale, ma grandi applausi anche per Francesca Buselli, bronzo ai campionati tricolore Under 20 davanti alla compagna, che questa volta ha chiuso decima alle sue spalle.

Dopo un 2024 per gran parte condizionato da problemi fisici Nicole Romani è tornata ad alti livelli chiudendo al sesto posto la gara di salto in alto: stesso piazzamento per la staffetta 4x2 giri formata da Melissa Turchi, Alessia Baldini, Emma Martignani e Anna Cavalieri, mentre Alessandro Pasquinucci è tra i protagonisti delle gare di mezzofondo con il settimo posto nei 3000 metri, e l’ottavo nei 1500.