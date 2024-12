Aiuti ai più fragili, è scontro sui fondi

A Cavezzo volano parole grosse tra il sindaco di centrodestra eletto Stefano Venturini ed il suo avversario del giugno scorso, l’esponente di centrosinistra Antonio Turco, ora a capo della minoranza in Consiglio comunale. Dopo il voto in Consiglio della variazione di bilancio il 21 novembre, dove dal resoconto di Turco emerge che "l’amministrazione comunale di destra ha deciso un taglio del 25-30% delle ore destinate al sostegno scolastico dei bambini con disabilità e una riduzione pari a 100.000 euro delle risorse trasferite all’Unione dei Comuni per la gestione dei servizi sociali", si è alzato il livello dello scontro. "Inaccettabile – accusa Turco – ricercare l’equilibrio di bilancio sulla pelle delle persone più fragili" e poi l’accusa alla maggioranza di essere "in alto mare, sono letteralmente in alto mare!". E a mettere legna sul fuoco arriva la stigmatizzazione delle affermazioni rese in Consiglio Ucman dall’esponente di maggioranza Marcello Mantovani che – a proposito di bimbi disabili avrebbe fatto "intendere – a detta di Turco – che addirittura potrebbero essere gli educatori a incentivare l’aumento delle certificazioni dei ragazzi con disabilità, il cui effetto sarebbe l’aumento dei costi del servizio a sostegno dell’handicap dell’Unione dei Comuni. E’ una affermazione grave che denota tra l’altro una mancanza di conoscenza rispetto alle modalità con cui le stesse certificazioni di disabilità vengono assegnate". Per arrivare a concludere: "Peccato – la frecciata di Turco – che la destra pensi che la competenza sia un orpello e lo spritz una necessità!". A stretto giro di poche ore dalla comparsa di questo post arriva una piccata replica in forma di lettera ai cittadini del sindaco Venturini che spiega: "In merito alle accuse specifiche del consigliere Turco, ci teniamo a precisare che non è stato effettuato alcun taglio sulla disabilità".

"Gli importi indicati come ‘tagliati’ erano fondi in eccesso rispetto alle reali necessità e non utilizzati a fine anno. Non si tratta, quindi, di un taglio, ma di una ricalibrazione basata su dati concreti. Inoltre, l’ottimizzazione delle risorse permette di introdurre l’educatore di plesso come modello organizzativo del sostegno che prevede la presenza di un’equipe di educatori che lavora sulle disabilità all’interno della scuola non per forza in un rapporto uno a uno, coinvolgendo, inoltre, la neuropsichiatria negli incontri tra famiglia, scuola, comune". "Non è assolutamente vero – replica il sindaco – che siamo in alto mare – Semmai, la nave di Cavezzo stava naufragando prima che arrivassimo noi. Oggi Cavezzo ha scelto un capitano che è al timone con una rotta ben precisa per risollevare questo territorio.

Ciò che infastidisce il consigliere Turco, evidentemente, è che quel capitano non sia lui".

Alberto Greco