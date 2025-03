Al Cai una trilogia sulla Linea Gotica

Proseguono gli incontri di ‘Storie ribelli’, il ciclo di iniziative che celebra l’80° Anniversario della Liberazione. Il prossimo appuntamento domani sera alle 21 nella sede del Cai di Carpi (via Cuneo 51). Massimo Turchi, ricercatore e guida, presenterà la sua trilogia sulla storia della Linea Gotica pubblicata da Diarkos Edizioni. Dopo l’introduzione del presidente provinciale dell’ANPPIA Giovanni Taurasi, l’autore discuterà con il giornalista Nelson Bova del Cai di Carpi. Sarà l’occasione per affrontare le vicende della Seconda guerra mondiale e fornire agli appassionati di sentieri e cammini numerose suggestioni per riscoprire il paesaggio e la storia del nostro appennino.