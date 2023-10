Al Centrale 66 arriva il virtuoso del sassofono Achille Succi Achille Succi, virtuoso del sassofono e del clarinetto, è ospite del Free Quartet al Centrale 66 per una serata di swingante improvvisazione musicale. Un'occasione per ascoltare un artista di grande talento, apprezzato a livello europeo, che ha collaborato con grandi nomi della scena jazz. Un'esperienza unica da non perdere.