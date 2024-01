Al cinema 7b: "The Store", live action made in Svezia

Questa sera e domani sera, alle ore 21, prosegue la rassegna "Il cinema invisibile", sostenuta dalla Fondazione di Modena: è in programma al Filmstudio 7b la proiezione di "The Store" (Svezia 2022, 143’) di Ami-Ro Sköld. Fuori da un discount, in Svezia, un gruppo di senzatetto ha fondato un accampamento di tende e baracche. Vivono recuperando scarti alimentari dai cassonetti del discount scontrandosi quotidianamente con la resistenza aggressiva dei suoi commessi. Nel frattempo, le nuove e stringenti condizioni di lavoro incrinano le relazioni umane tra i dipendenti del negozio e, soprattutto tra i dipendenti e la responsabile. Non è tutto oro quel che luccica. Con un formidabile mix di live-action e animazione stop-motion, la regista svedese cancella la retorica dell’area scandinava quale modello di gestione sociale. Il film è in V.O. sottotitolata. Proiezioni alle 21, ingresso a soli 6 euro e 5 per gli Under 30.