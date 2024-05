Al Comunale i giovani talenti del Belcanto. Quattro astri nascenti e il maestro Ertüngealp

Una straordinaria storia, un luminoso futuro. Come in un ideale passaggio di testimone fra i Grandi della lirica e le nuove generazioni, il Modena Belcanto Festival tiene a battesimo i giovani talenti della voce. Stasera alle 20.30 il palcoscenico del teatro Comunale Pavarotti Freni sarà tutto per quattro fra le migliori allieve provenienti dai due prestigiosi percorsi di alta formazione modenesi, ovvero i corsi di perfezionamento del Comunale, nati sotto l’egida dell’indimenticabile Mirella Freni, e la masterclass di canto lirico che Raina Kabaivanska tiene da anni al ‘Vecchi Tonelli’. Alla ribalta i soprani Jiayu Jin e Maria Francesca Rossi, e i mezzosoprani Tugçe Karatepe e Baia Saganelidze, con l’accompagnamento dell’Orchestra Giovanile della Via Emilia (che riunisce i musicisti dei cinque Conservatori emiliani, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza) diretta dal maestro turco Alpaslan Ertüngealp (foto), già assistente di Claudio Abbado. Il programma sarà dedicato a una carrellata di arie di Mozart, Bizet, Saint-Saëns, Britten, Puccini e Cilea, inframmezzate da ouverture operistiche e passi orchestrali. Finale sinfonico: l’orchestra infatti eseguirà la Quarta Sinfonia ‘Tragica’ di Franz Schubert.

Jiayu Jin, soprano, è una giovane artista del Teatr Wielki - Polish National Opera House: lo scorso anno ha vinto il concorso internazionale Cavalli Monteverdi 2023, e si è specializzata nel canto barocco e lirico sotto la guida di Sonia Prina. Il soprano Maria Francesca Rossi, modenese, lo scorso aprile si è laureata in canto lirico (con lode e menzione d’onore) presso il Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena sotto la guida di Katja Lytting. Dal novembre 2022 è allieva di Raina Kabaivanska. Ha già debuttato in vari ruoli e ha tenuto recital solistici, ricevendo numerosi riconoscimenti. Tugçe Karatepe, mezzosoprano, è nata in Turchia: ha iniziato gli studi presso l’Ankara State Opera e quindi in vari conservatori: nel 2017 ha partecipato all’Erasmus a Pesaro, presso il Consevatorio Rossini, sotto la guida della maestra Agata Bienkowska, conseguendo la laurea, e ha frequentato un corso di canto rinascimentale e barocco seguito da Lia Serafini e Romina Basso. Baia Saganelidze, mezzosoprano, georgiana, è allieva di Raina al Vecchi Tonelli. Ha conseguito la laurea triennale e la magistrale al Conservatorio Statale di Tbilisi, e si è formata all’Accademia Sibelius di Helsinki. È anche diplomata in pianoforte al Conservatorio Ciajkovskij di Yerevan.

Stefano Marchetti