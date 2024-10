Al Forum una rassegna internazionale

Ha davvero un respiro internazionale la nuova edizione di "Forum Eventi", la rassegna di incontri con l’autore (organizzata da Bper Banca con il patrocinio del Comune) che ripartirà domenica prossima al Bper Forum Monzani di via Aristotele. Per questo autunno letterario modenese è stato annunciato un primo terzetto di ospiti di alto livello, Mario Calabresi, Paula Hawkins e Chiara Gamberale, e già si è appreso il nome dell’autore che aprirà novembre, Jeffery Deaver, uno dei maestri internazionali del thriller.

La nuova edizione di "Forum Eventi" prenderà il via dopodomani alle 17.30 con il giornalista e scrittore Mario Calabresi che presenterà "Il tempo del bosco" (Mondadori), in dialogo con Eugenio Tangerini. Un viaggio in Italia alla ricerca delle storie di chi ha saputo trovare una strada nel ‘bosco’ delle incertezze. Calabresi ci fa conoscere, per esempio, un ingegnere che raccoglie i suoni più antichi della natura per trasmetterli alle generazioni future, o una poetessa che dal silenzio impara ad ascoltare il visibile e l’invisibile. Domenica 20 ottobre alla stessa ora sarà al Forum la scrittrice britannica Paula Hawkins, che – in una conversazione con Giuliano Albarani, assessore alla cultura a Carpi – parlerà del suo nuovo romanzo "L’ora blu" che in Italia verrà pubblicato da Piemme proprio fra pochi giorni. L’autrice è arrivata al successo globale dieci anni fa con "La ragazza del treno",15 milioni di copie nel mondo, aprendo il nuovo filone dei thriller psicologici scritti da donne che raccontano di violenze sulle donne. Il thriller in uscita è ambientato a Eris Island, al largo della Scozia: al centro ci sono la vita e la morte di Vanessa, un’artista tanto famosa quanto scandalosa, con un segreto che dovrà essere rivelato da quanti l’hanno conosciuta.

Autrice bestseller è anche Chiara Gamberale che tornerà al Bper Forum Monzani domenica 27, sempre alle 17.30, per presentare il suo nuovo libro "Dimmi di te" (Einaudi), conversando con Laura Solieri. Siamo sempre in bilico fra i sogni che avevamo e la vita che facciamo. Anche Chiara, madre per caso, abituata a vivere come un’eterna adolescente, affamata di emozioni, si trova come ‘invischiata’ nella palude di una vita normale. Dovrà cercare di uscirne. E nel pomeriggio di sabato 2 novembre, al Forum si terrà l’incontro con Jeffery Deaver, scrittore statunitense (autore anche del celebre "Il collezionista di ossa") tradotto in 25 lingue diverse: praticamente in anteprima verrà a presentare il suo romanzo fresco di stampa, "La mano dell’orologiaio" (Rizzoli), che arriverà in libreria il 22 ottobre. A quasi vent’anni dal loro primo incontro, il detective Lincoln Rhyme e l’Orologiaio, l’unico che gli è sempre sfuggito, sono giunti alla resa dei conti. E il criminologo dovrà affrontare un nuovo piano mortale progettato dal suo nemico giurato.