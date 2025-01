Al Teatro Tempio la coppia è aperta, quasi spalancata

La Compagnia del Sidro va in scena al Teatro Tempio con la commedia esilarante "Coppia aperta, quasi spalancata" di Dario Fo e Franca Rame, spettacolo di cui Daniele Sirotti è regista, oltre che interprete insieme a Mitty Gilioli, artista in ambito teatrale e musicale; Fonica e regia audio sono curati da Tiziano Avino ed il service luci da Paolo Mazzotta. Si tratta di una commedia brillante che ironizza sui luoghi comuni di una certa psicologia maschile insofferente al concetto di monogamia, ma tradizionalmente gelosa quando, ieri come oggi, è la donna ad esercitare altrettanta libertà. “Coppia aperta, anzi spalancata” di D.Fo e F.Rame, propone un punto di vista contemporaneo e scanzonato riguardo la relativa insofferenza al concetto di fedeltà coniugale che, per quanto ci si possa evolvere e per quanto si sia sempre più moderni, porta il pubblico, soprattutto quello maschile, a riconoscersi nel personaggio in scena e a dire: “Caspita, ma quello sono io”. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Tempio di Modena domenica 2 febbraio alle ore 21 (prenotazioni al numero 338 654 0137) e al Circolo Alberione domenica 9 febbraio alle ore 17.00 (prenotazioni al numero 339 699 4432).