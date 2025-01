"Al via nuovi corsi per diventare tecnici"

Il Vallauri di Carpi amplia la propria offerta formativa: l’istituto ha, infatti, aderito alla sperimentazione dei corsi di istruzione tecnica e professionale del ‘4+2’. A presentare ufficialmente il nuovo corso sperimentale 4+2 in ‘Manutenzione e assistenza tecnica’ che verrà attivato dall’anno scolastico 2025-26 è stata ieri mattina, nella sede di via Peruzzi, la stessa dirigente scolastica Silvia De Vitis. "‘Cambiamenti’ è per noi una parola importante e stimolante - ha spiegato la preside -. Abbiamo deciso di fare questo passo perché ci piace ‘cambiare’ e soprattutto perché vogliamo che i ragazzi/e siano gli attori protagonisti del mutamento del territorio. Inoltre, vogliamo attingere ancora di più i collegamenti fra il mondo del lavoro e delle realtà produttive locali con la formazione scolastica". Entrando nei dettagli del nuovo corso, "si tratta di un percorso di istruzione tecnica e professionale di soli quattro anni che si conclude con il rilascio dell’esame di Stato - ha affermato Alberto Manganiello, referente del Comitato scientifico Vallauri - e che prevede per gli studenti la possibilità di prosecuzione degli studi presso i corsi Its (Istituti tecnici superiori) della durata di due anni organizzati da Enti e Fondazioni su base regionale, tra i quali è presente anche il corso ‘Its Yellow, tecnico superiore 4.0 per la gestione dell’energia e degli impianti da fonti rinnovabili’, già attivato presso il nostro istituto". Il nuovo corso IP23 quadriennale va ad aggiungersi ai corsi già esistenti (diplomi quinquennali di Manutenzione e assistenza tecnica, Meccanica, Moda, e diploma triennale di Maglieria). "Il piano di studi e il quadro orario – ha aggiunto la preside - uniscono una forte competenza nelle discipline dell’area di base (italiano, matematica, scienze, inglese e inglese tecnico) alle discipline specifiche dell’indirizzo con uno sguardo costantemente rivolto alle innovazioni tecnologiche di avanguardia.

È una sfida? Certamente, ma sarà anche una gran bella esperienza. Un rinnovamento del modo di fare scuola unito a serietà ed impegno". Soddisfazione espressa anche dal sindaco Riccardo Righi, che si è definito "molto orgoglioso delle eccellenze scolastiche del territorio", abbracciando con favore la proposta del Vallauri che "aumenta il ventaglio delle proposte di formazione, specie professionale, alla luce delle richieste che giungono dalle imprese stesse". Presenti alla mattinata anche i rappresentanti dell’ufficio scolastico provinciale, Cna Formazione e Its Tec Academy . Il Vallauri, adottando la nuova formula ‘4+2’ si pone come primo istituto sul territorio carpigiano ad avere intrapreso questa strada e quarto in provincia di Modena.

Maria Silvia Cabri