Al via Playtime. Giochi per tutti

Oggi si gioca. Alle 18 prende il via, infatti, la prima edizione di ‘Playtime. A Carpi è tempo di giocare’, la manifestazione che propone giochi per tutte le età e tutti i gusti. L’iniziativa, che proseguirà fino alla tarda serata ed è aperta a tutti, è promossa dal Comune nell’ambito della Carpi Estate e organizzata dal Castello dei ragazzi in collaborazione con i musei di Palazzo dei Pio e con il contributo delle associazioni del Tavolo giovani.

Alle 17, in Auditorium Loria, saranno presentate le migliori proposte relative al contest lanciato per la creazione del logo dalla manifestazione. Alle 18, via ai giochi: in piazza Martiri l’appuntamento è con i piccolissimi dai 3 ai 7 anni; nel Cortile d’onore si troverà una selezione di giochi da tavolo a partire dagli 8 anni e per ragazzi, adulti e famiglie; nel cortiletto nord del Castello va in scena ‘Pian della Tortilla’, gioco di ruolo dal vivo; in Sala dei Cervi si potrà giocare a ‘Warhammer 40k,’ gioco di guerra da tavolo e immergersi nella realtà virtuale.

Dalle 20 giochi anche ai Musei di Palazzo dei Pio, dalle 20: l’autore carpigiano Filippo Landini presenterà in anteprima il suo nuovo gioco ‘Gloomies’. Alle 21, notte al museo con delitto.