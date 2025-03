Aleotti nel gruppo in Catalogna. Paletti impegnato in Romagna

Tappe da "tutti in gruppo" sia per Aleotti al Catalogna che per Paletti alla Coppe e Bartali. Frazione tranquilla al Catalogna, con vittoria dell’inglese Vernon nella tappa dedicata a Salvador Dalì. Il velocista britannico si è imposto con uno sprint al fulmicotone, mentre tutti i protagonisti della generale sono terminati in coda al gruppone. Dopo la pioggia della prima frazione, dove il finalese Aleotti aveva dovuto affiancare il suo capitano Roglic, ieri il corridore di casa nostra ha potuto concedersi una giornata di riposo attivo, confermando il 57° posto in classifica in previsione della tappa odierna, che prevede ben tre gran premi della montagna e darà una prima impronta alla generale.

Positiva la prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali per il ventenne Luca Paletti (nella foto) del Team modenese-reggiano VF Group Bardiani: "Era una frazione, la Ferrara-Bondeno, per velocisti, e ho potuto rimanere tranquillo in mezzo al gruppo, quindi tutto bene. Solo qualche dolore alle costole per la caduta alla S.Remo, ma tutto sommato è stata una giornata positiva. Vedremo domani (oggi per chi legge ndr) nella Riccione-Solignano Rubicone, dove sono previste tre salite come il Fiorentino, Chiesanuova e S.Leo da ripetere più volte: potrò verificare la mia condizione e l’arrivo in salita si addice alle mie caratteristiche. Spero proprio di far bene", ha concluso il portacolori del team di patron Vincenzo Oliva.

Il Catalogna, lo ricordiamo, è trasmesso in diretta su Eurosport 2 mentre la Coppi e Bartali è visibile in una sintesi su Raisport alle 17,40 tutti i giorni.

Andrea Giusti