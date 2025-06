Paganelli Modena conquista due vittorie cruciali contro Rimini per i playoff

Missione compiuta. La Paganelli Modena ha ottenuto il bottino pieno con due vittorie nello scontro diretto con Rimini, due successi che in questo momento valgono il secondo posto playoff. Mancano alla fine ben 6 spareggi, Athletics (10 vinte, 4 perse), Modena (9/5), Fiorentina (8/6), sono troppe le sorprese.

Gara uno si è chiusa sul punteggio di 2 a 1. I gialloblù sono apparsi irriconoscibili, con tanta grinta e tanto carattere, qualità attese da tempo. Gara due si è giocata con il morale alle stelle, con uno sprint di 4 punti. Unica pecca, e non è la prima volta: “leggere male” la gara come già vinta - può essere un pericolo, vista la classifica playoff in palio. Intaffi Modena controlla il match ma soffre nel finale, Rimini si avvicina sul 4 a 3 al pari,ma diluvio e tanta pioggia risolvono tutti i problemi al 9°.

PAGANELLI MODENA

2

NEW RIMINI

1

Modena: Vasquez, Ferri, Guevara, Russo, Pompilio, Angelotti dh, Lambertini, Martinez, Scerrato. Lanciatori: Infante Junior (1 punto, 6 inning Vincente), Martinelli (0 punti, 3 k).

Rimini: Lanciatori Aiello (5 inning), Tognacci (3 inning). Punti: MO 100 001 000 Pu.2 Bv.5 – RI 001 000 000 Pu.1 Bv.6

Gara uno. Scende in campo un altro Modena, agonismo come non mai. Sul monte sfida, Infante parte contratto, ma cresce, con 6 riprese da vincente. Contro partente ospiti Aiello. Sprint con valida Russo, Ferri sigla un punto. Rimini in sofferenza arriva al pareggio alla 3° ripresa. Sul pari Paganelli accelera, trainata da Infante, sul 2 a 1 pesante, valida Martinez e Pompilio segna. Grande agonismo, da entrambi, i pitcher dominano gli avversari: pregio del Modena, calato Infante, lancia nella mischia la giovane promessa Martinelli (nella foto) che rende con fiducia. Tre riprese di forza, finale 2 a 1.

PAGANELLI MODENA

4

NEW RIMINI

3

Modena: Vasquez, Ferri, Guevara, Russo, Pompilio, Angelotti dh (Vecchi), Martinez, Cirilli (Galli), Scerrato (Albertini). Lanc: Escudero (Vincente), Paltrinieri (1 inning), Calero (1 inning).

Rimini: Lanc: Herrera (Perdente), Sartini, Sosa. Punti: MO 031 000 00 Pu.4 Bv.5 – RI 000 000 21 Pu.3 bv.5

Gara Due. Partenza sprint per Modena, al secondo inning sul 3 a 0. Su tutti valide di Russo, Pompilio Angelotti. Escudero al top affronta il rivale ospiti Herrera, scende dal monte dopo 6 riprese senza benzina. Ma la Paganelli sembra controllare la gara. Arriva la svolta pericolosa, con gara aperta a ogni sorpresa. Fiducia sul monte prima a Paltrinieri, non aiutato dalla difesa poi a Calero, con la Paganelli che si ritrova 4 a 3 con tutti i rischi del caso a fine ottavo inning . Calero inizia sul monte la nona ripresa, ultimo attacco di Rimini. Ma dopo un vero diluvio di pioggia, termina la gara per maltempo sul 4 a 3.

Giorgio Antonelli