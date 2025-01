Aliante assorbirà i 27 lavoratori. I dipendenti: "Non ha senso"

Si avvicina a Castelfranco e San Cesario, il momento del cambio della cooperativa incaricata della raccolta rifiuti e dello spazzamento delle strade. Il 31 gennaio, infatti, la cooperativa Aliante prenderà il posto della cooperativa La Libellula, assorbendo tutti i lavoratori della Libellula. Sale però la tensione tra i lavoratori, che non vorrebbero effettuare questo passaggio. "Perché? È un’operazione senza senso" dicono.

A nome di tutti e 27 i dipendenti, Salvatore Pulvirenti, Vittorio Napolitano e Vincenzo Ferro spiegano: "Noi ci troviamo benissimo dove siamo, siamo trattati con dignità, così come con dignità sono trattati i tanti inserimenti protetti. Non capiamo la decisione di Ecobi, partner di Hera, nell’assegnazione dell’incarico ad Aliante. Se tutto nasce, come ci è stato riferito, da mancanze che abbiamo commesso (e che poi abbiamo contestato, producendo a riprova anche 335 foto), perché dovremmo essere tutti riassorbiti da un’altra cooperativa e messi a fare lo stesso lavoro? Tanti dipendenti oggi sono appiedati. Con Aliante dovrebbero recarsi a Castelnuovo Rangone, sede operativa, prendere i mezzi e tornare a Castelfranco, poi tornare a Castelnuovo e di nuovo a casa a fine turno. Alla fine accetteremo di essere assunti da Aliante perché abbiamo bisogno di lavorare, ma non andremo a farci prendere in giro alla ’passerella’ convocata dal Comune in biblioteca con i rappresentanti di Ecobi, Libellula, Aliante e Comune. Vogliamo solo trattare con Aliante e vedere cosa emergerà dalle vie legali che Libellula vuole di intraprendere".

Intanto, i Comuni di Castelfranco e San Cesario si dichiarano a fianco dei lavoratori. Il sindaco Gargano: "Il nostro unico interesse è che nessuno di loro perda il lavoro. Ho convocato gli enti coinvolti non per una mera formalità ma per dimostrare l’attenzione costante dei nostri Comuni".

Marco Pederzoli