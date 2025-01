Alla Scala l’omaggio al soprano Kabaivanska. Un libro di ricordi sulla carriera della Diva

È trascorso poco più di un mese dal suo 90° compleanno, e oggi il teatro alla Scala renderà omaggio al soprano Raina Kabaivanska, presentando il volume "Raina Diva", curato da Fabio Ceppelli e pubblicato da Scripta Maneant: alle 18 nel Ridotto ‘Arturo Toscanini’ sono previsti gli interventi di Fabio Ceppelli, curatore del volume, di Pier Luigi Pizzi, grande regista, di Maria Agresta, soprano di fama internazionale, fra le prime allieve della cantante, di Adua Veroni, agente teatrale, di Isabella Brega, giornalista, dell’editore Giorgio Armaroli e naturalmente dell’ospite d’onore, Raina Kabaivanska. L’incontro sarà moderato da Paolo Besana, direttore della comunicazione del teatro alla Scala.

Per la realizzazione del libro, Raina Kabaivanska ha concesso rare immagini del suo archivio personale. Le foto, accompagnate dai suoi commenti e ricordi, compongono il racconto emozionante della carriera unica e travolgente di un’autentica Diva, dai primi passi nell’Ensemble dell’Armata Bulgara agli esordi alla Scala di Milano, dalla conquista del Covent Garden di Londra e del Metropolitan di New York sino alla definitiva affermazione internazionale. Cuore pulsante del volume è la sezione "Repertorio", che racconta la carriera di Raina Kabaivanska e i suoi trionfi in ogni parte del mondo. Il volume si avvale anche dei testi di Francesco Canessa, Carlo Fontana, Adua Veroni e Dino Villatico.

s.m.