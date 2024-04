Allarme maltempo, paura anche in città. Alberi caduti e infiltrazioni negli edifici

E’ stata una giornata caratterizzata anche a Modena città da forti raffiche di vento e pioggia quella di ieri, con conseguenti disagi per i cittadini e decine di chiamate alla centrale dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti sulle strade e infiltrazioni in qualche abitazione. In via Cimabue, ad esempio, un grosso albero è precipitato sul prato adiacente la strada, fortunatamente senza provocare danni alle vicine auto parcheggiate o alle abitazioni. Subito sono accorsi sul posto i pompieri, che hanno messo in sicurezza l’arbusto. Stesso intervento poi in via Papazzoni e in Via Corassori, dove un grosso ramo è piombato su un’auto parcheggiata. Numerosi gli interventi anche in provincia: nella frazione Campazzo di Nonantola un’altra pianta è precipitata su una vettura, danneggiandola. Stessa ‘scena’ nei pressi dei Poliambulatori di Carpi, così come a Campogalliano e a San Cesario dove i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza diversi rami pericolanti. A Soliera, in via Lametta un ramo ha tranciato i cavi della luce e sul posto si sono recati anche gli operatori Enel che, in breve tempo, hanno sistemato la situazione cosi come a San Giovanni Roncole, Mirandola, dove un ramo si è appoggiato sui cavi della linea telefonica ed è stato subito rimosso. Inoltre ieri sono state numerose anche le chiamate da parte dei cittadini per infiltrazioni d’acqua riscontrate in qualche palazzina ma, fortunatamente, non si è verificato alcun cedimento.

Valentina Reggiani