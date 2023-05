All’Ennesimo due madrine d’eccezione

Arriva il momento più atteso per Ennesimo Film Festival, che si avvia al weekend conclusivo, con la Selezione Ufficiale. Due serate cinematografiche, quelle di oggi e sabato dalle 20.30 al Cineporto dell’Emilia-Romagna di Fiorano Modenese, aperte da due madrine d’eccezione: Tess Masazza e Teresa Romagnoli.

La prima si è fatta conoscere al grande pubblico attraverso la webserie Insopportabilmente donna, ma anche grazie alla sua presenza in tv, radio e al cinema con Poveri ma Ricchissimi e con Notti in bianco, baci a colazione, affermandosi per la sua vena comica. Parte del cast di LOL - chi ride è fuori, duetterà sul palco con l’affermata fotografa di scena Lucia Iuorio, raccontando i segreti della vita sul set, le prime volte da attrice e da fotografa, le difficoltà, le paure, ma anche i successi, i grandi incontri e i momenti più esilaranti. Il tutto condito da simpatia, ironia e dal grande affetto che le lega. La seconda ha reso il suo volto riconosciuto da tutti grazie a ruoli in fiction come Tutti insieme all’improvviso e Don Matteo, recitando anche sul grande schermo, in Beata ignoranza, Occhi blu e I cinefili. Sul palco di Eff svelerà i suoi progetti futuri, i suoi sogni nel cassetto, e qualche piccola curiosità, come quell’esordio alla recitazione nei panni di Trilly, nel salotto di casa della nonna.

Sia Tess che Teresa si presteranno poi per un simpatico esperimento di EFF, animando personalmente, con la loro musica del cuore, i due Dopofestival al Caffè Teatro Astoria, dalle 23.30 sempre di venerdì e sabato. Che succederà, se due attrici si trasformano in dj? "Questa ottava edizione di EFF rimarca più che in passato il rapporto con le giovani generazioni, ritrovando la sua natura più popolare e inclusiva – dichiarano i direttori artistici Federico Ferrari e Mirco Marmiroli – In queste settimane, infatti, i protagonisti del Festival e dei suoi molti eventi sono stati gli studenti dell’Ennesimo Academy, il percorso di educazione all’audiovisivo che, entrando nelle scuole, fornisce ai ragazzi una cassetta degli attrezzi utile e necessaria per far fronte al flusso costante di immagini e video cui sono sottoposti. Ci sembrava allora importante – aggiungono - che anche gli ospiti sotto i riflettori si legassero a questa stessa concezione: le madrine delle due serate principali saranno due giovani attrici che si stanno imponendo nel proprio settore e che stanno mostrando il proprio talento, così come under35 saranno molti degli altri nomi che passeranno sul palco nelle prossime ore".

I vincitori del Concorso Ufficiale e di tutte le categorie competitive saranno annunciati nell’ultima serata del Festival, con la Cerimonia di Premiazione di domenica dalle 20.30 al Cineporto dell’Emilia-Romagna. Il Premio per la Miglior Interpretazione, in particolare, sarà assegnato da Luca Ravenna, dopo aver raccolto il testimone di Eleonora Giovanardi nella scorsa edizione. Ad aprire l’evento, in cui saranno presenti, tra gli altri, amministrazioni e sponsor che hanno sostenuto l’ottava edizione di Ennesimo Film Festival, lo spettacolo comico dello stand up comedian Saverio Raimondo. Classe 1984, Raimondo ha esordito come autore a 18 anni, lavorando al fianco di tutti i fratelli Guzzanti. Oggi è attivo in tv, radio, podcast, live e come editorialista di satira sui quotidiani. Il suo spettacolo Il Satiro Parlante, su Netflix, è distribuito in 190 Paesi.