All’Ippodromo torna il Gran Premio Giovanardi

Domani all’Ippodromo Ghirlandina, a partire dalle 13, appuntamento con il tradizionale Gran Premio Tito Giovanardi. Il gran premio Tito Giovanardi è il gran premio più antico di Modena. Risale addirittura al 1890 la prima edizione, anno in cui s’impose Duce. Ma negli anni a seguire la corsa ha via via assunto sempre maggiore importanza e anche oggi riveste un ruolo fondamentale nel calendario del trotto nazionale, essendo il primo dei quattro grandi appuntamenti di gruppo I riservato ai puledri di tre anni sulla strada del Derby.

In questa corsa, molto rappresentativa per i modenesi, si sono imposti nel tempo autentici fuoriclasse quali Mistero, Esotico Prad, Mint di Jesolo, Vicking Kronos, Daguet Rapide e, più recentemente, Vivid Wise As e Callmethebreeze.

Sarà presente anche l’ASccademia Militare già presente in occasione del Gran Premio Europa e delle precedenti edizioni di Modena nel Cuore. I cadetti torneranno per una splendida sfilata a cavallo con alzabandiera.

Tante le iniziative di intrattenimento. Chi ha famiglia potrà portare i bambini nell’area pony, o nell’area giochi dove è disponibile l’arrampicata, ma il piatto forte sarà il magico mondo dell’area gonfiabile, abilitato ad ogni sorta di divertimento. Inoltre la società Theometrics porterà all’ippodromo Miss Italia 2018, Miss Italia 2021, Miss Ucraina e Miss Aruba (Caraibi). Miss Ucraina Miss Italia 2021 Miss Italia 2018 Miss Aruba e diverse modelle.

La società Theometrics di Sam Stathis, per il rilancio dell’Ippica presenterà un faraonico progetto per portare il trotto alle prossime Olimpiadi del 2024 con finale ad Atene.