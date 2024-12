All’ospedale arrivano i supereroi: "Per i bimbi regali e tanti sorrisi"

Una mattina indimenticabile per i bambini e le famiglie presenti in Ospedale a Sassuolo. I loro ‘supereroi’ preferiti, tra cui Batman, Spiderman, Ironman e Hulk, si sono calati dal tetto per portare un messaggio speciale di forza e coraggio. Dopo la spettacolare discesa, i supereroi hanno … ‘preso le scale’ per visitare il reparto e incontrare i piccoli pazienti ricoverati o in attesa di una visita proprio in questi giorni di attesa del Natale. A vestire i panni dei supereroi i volontari dell’Associazione senza scopo di lucro SEA "SuperEroiAcrobatici ODV ETS". Anna Marras, fondatrice dell’Associazione, condivide il profondo significato dell’iniziativa: "Il nostro desiderio più grande è far brillare una scintilla di gioia nel cuore di ogni bambino e delle loro famiglie. Vogliamo che, anche solo per un momento, i piccoli pazienti si sentano invincibili, proprio come i loro supereroi preferiti". L’evento è stato promosso, in ospedale, dal Lions Club Sassuolo e da quello di Formigine Avia Pervia Maranello, con il patrocinio del Comune di Sassuolo, per il quale era presente il vice-sindaco Serena Lenzotti.