Anziana trovata morta in casa

Tragedia della solitudine in una palazzina di via Mazzini, a Fiorano.

Una signora anziana, di circa 70 anni, è stata trovata priva di vita all’interno della propria abitazione.

Il decesso sarebbe legato a cause naturali.

A fare la macabra scoperta ieri, nel primo pomeriggio, sono stati i pompieri allertati pare dagli assistenti sociali.

La donna, infatti, non rispondeva da oltre un giorno.

Quando i vigili del fuoco sono entrati all’interno per la donna non c’era più nulla da fare: l’anziana era probabilmente deceduta da ore.

Sul posto, per gli accertamenti di rito, anche le forze dell’ordine ma, come detto, si sarebbe trattato di un decesso legato a cause naturali.