Appartamenti abbandonati "Spaccio e bivacchi di sbandati Minacciati con mazze e coltelli"

di Stefano Luppi Un indirizzo per il degrado a Modena? Eccolo: via Nonantolana 221-225 al quartiere Crocetta, a due passi dalle scuole Collodi, da palazzine abitate da centinaia di persone e dal parco XXII Aprile. I residenti, che si sono già rivolti al Comune senza a quanto pare ottenere un cambiamento, ieri hanno mostrato al Carlino la situazione degradata chiedendo "come sia possibile che nella nostra città ci sia tutto ciò da anni? Spacciatori, drogati, persone pericolose che passano di qua, entrano nei nostri cortili e rubano. Occorre abbattere e ricostruire in fretta". Effettivamente la situazione si presenta terribile, in una zona densamente abitata. C’è una stecca di appartamenti abbandonati, con una trentina di alloggi dietro cui si notano delle ombre che osservano la situazione (e "a volte tirano sassi e bottiglie a chi si avvicina", dicono i residenti) e al fianco un cantiere del Comune per un palazzo Acer. Il cantiere è chiuso da tempo e l’area dove è stata abbattuto anni fa un palazzo gemello di quello citato è un enorme invaso d’acqua, rifugio di zanzare e topi. Un cartello comunale recita di lavori da fare dall’agosto 2021 al febbraio 2024 per 3,2 milioni di euro. Ma appunto non...