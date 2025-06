Apre la nuova Coop in Canalchiaro: "L’Albinelli? Nessuna concorrenza. Offerta più ricca se collaboriamo"

"Nessuna competizione con il mercato Albinelli, anzi vogliamo collaborare con loro". A un mese di distanza dall’ultima inaugurazione – quella del supermercato all’ex Amcm – Coop Alleanza 3.0 taglia il nastro della nuovissima sede in Corso Canalchiaro 153, nel cuore di Modena. Con quasi 200 metri quadri di superficie e 18 nuovi posti di lavoro la grande distribuzione entra nel cuore della città. "È una soddisfazione aprire una nuova filiale in centro e in un posto così iconico: siamo di fianco alla chiesa di San Francesco, fra le mura del seminario che ospitarono l’Agenzia 1 della Bper e a due passi dai luoghi iconici delle città, e ci siamo venuti con un progetto e un obbiettivo", chiosa Domenico Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0. "L’obbiettivo – continua – è quello di tornare ‘a misura di cittadino’, con un servizio pensato per la spesa quotidiana a due passi da casa, con un negozio di prossimità per fare fronte alle esigenze di tutti i giorni".

Gli spazi del nuovo ‘supermarket’ ricalcano un po’ quelli di una bottega del passato, ma a marchio Coop: sono presenti il reparto gastronomia, salumeria e l’angolo del forno, con pane fresco tutte le mattine, sette giorni su sette. Così come sono presenti prodotti tipici del territorio. E per il presidente Trombone, così come per i nuovi dipendenti, il legame col territorio è chiaro: "Abbiamo molto da dividere con la città, il centro e la sua tradizione. Con i commercianti del centro non sentiamo competizione ma condivisione: la qualità è quello che ci accomuna, pur proponendo offerte diverse". Proprio ai negozi del centro, e in particolare al Mercato Albinelli "Coop offre la sua disponibilità per una piena collaborazione volta a ravvivare l’offerta del centro e renderlo più ricco e fruibile per residenti e visitatori, anche in vista di iniziative e progetti in comune nel futuro". Un modo per provare a spegnere le polemiche seguite alle preoccupazioni dei commercianti dell’Albinelli, per la doppia apertura all’Amcm e in Corso Canalchiaro.

Ieri mattina ‘mini evento’ aperto al pubblico nel piazzale di Corso Canalchiaro: alle degustazioni di prodotti tipici, dall’erbazzone al tortellino alla panna, e vini del territorio, si sono esibiti i "giovani, che non si smette mai di essere rock" ragazzi della ‘Rinnovata Agenzia di Città’, che hanno sfidato la calura proponendo brani iconici della musica italiana. All’inaugurazione erano presenti anche Mons. Maurizio Trevisan, Rettore del Seminario Arcivescovile e quindi proprietario delle mura, che ha benedetto la nuova sede della Cooperativa, e il sindaco Massimo Mezzetti che commenta "ogni apertura è un momento di festa, e una nuova opportunità per i residenti del centro. Un’apertura che ‘illumina’ anche questa parte della città, rimanendo aperta dalle 8,30 alle 20,30 e la domenica dalle 9 alle 13".