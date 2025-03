Area camper a Pavullo, via ai lavori di ampliamento. Ci saranno 15 posti in più

Stanno per partire i lavori di riqualificazione e ampliamento dell’area camper situata in via Marchiani a Pavullo. Il progetto prevede la riorganizzazione delle piazzole per camper, che saranno disposte sui lati est, sud e ovest per garantire una distribuzione più ordinata e spazi più ampi. Saranno creati quindici posti camper ben delineati e, grazie all’installazione di tre nuove colonnine multiprese, ciascuno potrà accedere all’alimentazione elettrica. Inoltre, l’area sarà attrezzata con servizi igienici, una fontana di acqua potabile e una fossa Imhoff per le acque grigie e nere. È previsto inoltre lo spostamento e il miglioramento delle colonnine elettriche e l’installazione di sistema automatico di pagamento, oltre alla sostituzione della palizzata esistente per proteggere le aree pic-nic e delimitare le piazzole camper. L’intervento non trascura l’aspetto ambientale: nella zona a sud dell’area pic-nic saranno piantumati cinque nuovi alberi da frutto, compensando l’abbattimento di tre aceri necessario per i lavori. Verrà anche realizzato un sentiero pedonale che metterà in collegamento l’area camper alle vicine strutture sportive della piscina comunale e i campi da tennis, situati sul lato opposto della strada SS12. In particolare, un nuovo percorso pedonale condurrà direttamente di fronte alla scalinata, recentemente restaurata e messa in sicurezza, in modo da rendere l’accesso più sicuro e agevole. Per garantire la sicurezza dei pedoni, è prevista inoltre la realizzazione di un attraversamento pedonale.

Nei prossimi mesi invece partiranno i lavori sulla pineta di mezzo, con un investimento di 50mila euro che porterà alla sistemazione dei pedonali ed alla rimozione delle piante secche e/o pericolanti. Continuiamo a lavorare per migliorare i nostri spazi pubblici e accogliere al meglio chi sceglie di visitare Pavullo. "Si tratta di un intervento pensato per rendere lo spazio più accogliente e funzionale per i visitatori e i turisti – commenta il sindaco Davide Venturelli -, rendendo Pavullo ancora più accogliente, specialmente nella stagione estiva".

w. b.