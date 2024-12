Area ex Amcm, il sopralluogo: "Area desolata meta di sbandati"

A seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti, ieri il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini e il vice Elisa Rossini hanno effettuato un sopralluogo nell’area dell’ex Amcm. "Esattamente un anno fa – ricorda Rossini – denunciai lo stato di abbandono in cui versava l’area dell’ex Amcm, il cosiddetto ‘Parco della Creatività’: una distesa desolante di cemento. Da allora, non è stato fatto nulla per migliorare la situazione. Al contrario, il degrado è ulteriormente peggiorato. Dobbiamo ricordare che la zona è oggetto di un ampio progetto di rigenerazione urbana realizzato tramite i fondi regionali e del PNRR e variato nel tempo". "È uno schifo – denuncia Negrini – e quello che si trova girando per il perimetro del parcheggio è la traccia, oltre che dell’inciviltà di chi ha distrutto porte e vetrate e scritto sui muri, della presenza di sbandati che vivono all’interno dello stabile".