Area ex Blumarine, c’è l’accordo Sorgeranno un Despar e un parco

Un parco inclusivo e un supermercato Despar: sorgeranno in quella che per decenni è stata la sede della storica Blumarine. E’ stato, infatti, raggiunto l’accordo di rigenerazione urbana dell’area compresa tra le vie Ferraris, Manzoni e Giovanni XXIII: il progetto prevede che l’attuale superficie coperta dai fabbricati, cioè 5.227 metri quadri, sarà ridotta del 55 per cento, scendendo a 2.353 metri quadri; questo a favore di superfici a ‘verde permeabile’, per complessivi 2.700 metri (639 ‘in cessione’, 560 di ‘privato alberato’ e soprattutto 1.521 di parco ‘inclusivo’, attrezzato con strutture ludiche e senza barriere). Inoltre verranno sistemati i contigui percorsi ciclopedonali e attraversamenti e ammodernate le reti fognarie e dell’acquedotto. Anche una quota dei parcheggi, realizzata sul tetto dell’edificio, contribuirà a ’dare respiro’ al verde. L’intervento è oggetto di una proposta di accordo con l’immobiliare Bergamasca, approvata dalla Giunta e destinata a essere inserita nel Piano Urbanistico Generale (PUG), il quale a sua volta si prevede sarà approvato entro l’inverno. L’immobiliare agisce per conto della Aspiag Service, operatore economico concessionario del marchio Despar, già presente in città e intenzionato ad aprire un supermercato alimentare nell’area in questione. L’insediamento produttivo occupa circa un ettaro, l’80% del quale coperto dai capannoni o da aree cortilive impermeabilizzate destinate a parcheggio. "Con l’avvicinarsi del nuovo Piano Urbanistico – spiega Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica – si apre una nuova stagione di interventi che guardano alla tutela del suolo e alla sostenibilità e capaci di contribuire alla città.

È con questo spirito che abbiamo approvato la proposta di accordo per la sostituzione urbanistica dell’ex Blumarine a favore di nuove aree verdi, collegamenti ciclopedonali, strutture a impatto zero e posti di lavoro".

Tra i motivi giudicati "di rilevante interesse per la comunità locale", la delibera considera, infatti, anche l’annunciata assunzione di trenta persone a regime "nella struttura di vendita alimentare medio-piccola". Soddisfazione è espressa anche dall’imprenditore Gianguido Tarabini, amministratore e proprietario dell’immobiliare Bergamasca: "Sono contento. Quello che è stato un edificio glorioso, ora inevitabilmente decadente, sarà trasformato in un servizio per la città e per il quartiere molto popoloso, garantendo un’ampia area verde e anche lavoro a decine di persone. In controtendenza, qui si procederà ad una de-cementificazione che garantirà molto verde alla cittadinanza e parcheggi pubblici. Sinceramente, passare davanti alla nostra ex azienda ora mi trasmetteva malinconia, preferisco sapere che lì sorgerà un’area verde, con gente che va a fare la spesa, riqualificando il quartiere". Maria Silvia Cabri