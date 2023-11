Arriva l’infermiere di comunità. Zironi: "Più vicini ai cittadini"

MARANELLO

Prende il via, anche a Maranello, il servizio di Infermieristica di Comunità, che oltre a garantire una maggiore prossimità dell’assistenza, assicura al paziente una sinergia più stretta tra i professionisti sanitari che lo hanno in carico, a partire dal medico di medicina generale. Il servizio, già attivo, offre alla comunità – in particolare ai soggetti più fragili – una presa in carico integrata e personalizzata, in collaborazione anche con il servizio di assistenza domiciliare presso la sede di piazza Amendola 7, che sarà aperta tutti i martedì dalle 8 alle 18 e tutti i venerdì dalle 13,30 alle 18,30. Vi si può accedere in accesso diretto, su rimgenerale o su appuntamento contattando lo 0536863768 o l’indirizzo mail:ambinfsa@ausl.mo.it. I servizi vengono erogati dall’equipe sanitaria multiprofessionale collaborazione con i medici di medicina generale, i pazienti e i loro caregiver: l’infermiere presente in ambulatorio avrà tra i propri obiettivi quelli di favorire l’intercettazione di casi complessi e multiproblematici, migliorando così l’integrazione dei servizi attivi e garantire una presa in carico continuativa, con un’attenzione alla prevenzione e all’educazione sanitaria ai corretti stili di vita. "I presidi sanitari dislocati sul territorio sono fondamentali e con questo nuovo servizio – afferma il sindaco di Maranello, Luigi Zironi - nato dalla disponibilità dell’Azienda USL di Modena, la rete sanitaria di prossimità si avvicina ulteriormente ai cittadini di Maranello, rispondendo ad un’esigenza molto sentita dalla nostra comunità"."La struttura, spiega Federica Ronchetti, direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo, va ad implementare l’assistenza di prossimità per la presa in carico proattiva".

s.f.