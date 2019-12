di Giuliano Pasquesi Per i leghisti (e tanti curiosi) è giunto oggi l’atteso momento di incontrare il ‘capitano’ Matteo Salvini in Appennino, un evento che, per la montagna, travalica la semplice politica, trasformandosi in un fatto di costume e persino in un’occasione per richiamare turisti. Il programma della giornata prevede, per iniziare (alle 18), un incontro pubblico nella palestra comunale di Pievepelago, zona Parco Bimbi, a sostegno della candidatura di Lucia Borgonzoni alle elezioni regionali del 26 gennaio. Saranno presenti diversi parlamentari della Lega, tra cui il senatore Stefano Corti, eletto proprio nella circoscrizione appenninica. Poi, alle...

di Giuliano Pasquesi

Per i leghisti (e tanti curiosi) è giunto oggi l’atteso momento di incontrare il ‘capitano’ Matteo Salvini in Appennino, un evento che, per la montagna, travalica la semplice politica, trasformandosi in un fatto di costume e persino in un’occasione per richiamare turisti.

Il programma della giornata prevede, per iniziare (alle 18), un incontro pubblico nella palestra comunale di Pievepelago, zona Parco Bimbi, a sostegno della candidatura di Lucia Borgonzoni alle elezioni regionali del 26 gennaio. Saranno presenti diversi parlamentari della Lega, tra cui il senatore Stefano Corti, eletto proprio nella circoscrizione appenninica. Poi, alle 21, cena nei ristoranti Laghetto ed Appennino di Fiumalbo. I ristoranti sono due perché, per accontentare tutti i 400 fedelissimi che sono riusciti a prenotarsi in tempo, l’ex ministro sarà costretto a dividersi e a ‘cenare due volte’.

Domani mattina, dopo una breve passeggiata per Fiumalbo, Salvini scenderà a Pavullo alle 9.30 in piazza Montecuccoli, davanti al municipio, e poi si recherà al caffè Zanotti per un aperitivo. Sempre domani, per protestare contro il leghista, torneranno in piazza, stavolta a Pavullo (piazza Borelli), le sardine modenesi, al grido ‘Il Frignano non si lega’. Il flash mob è previsto per le 19.

A Pievepelago il responsabile del Carroccio Stefano Marchetti conferma: «Abbiamo lavorato sodo, ma ora è tutto pronto per il grande evento che ci aspetta, con un’adeguata scenografia nella palestra e tanti volontari pronti a garantirne la buona riuscita». Gabriele Nizzi, assessore leghista del comune di Fiumalbo e responsabile organizzativo della montagna darà a Salvini il bentornato: «A Fiumalbo non useremo il ‘benvenuto’ ma appunto il ‘bentornato’, ricordando sia la visita che ci fece 15 anni fa che le tante citazioni del nostro paese – il secondo più leghista d’Italia – dopo le elezioni politiche 2019, con la promessa mantenuta di venirci a trovare».

Fiumalbo e i paesi vicini sono già pieni di prenotazioni, legate alla visita dell’ex ministro: «Ci hanno chiamato – dice Nizzi – anche da Potenza, oltre che dal Veneto e da tante località toscane. Dalla Toscana arriverà anche un nutrito numero di parlamentari. Oltre ai posti esauritissimi per la cena, molti altri esercizi dell’Appennino sono stati prenotati per l’occasione, siamo andati oltre ad ogni aspettativa. Stanno spopolando le magliette ‘Fiumalbo si Lega’ e si stampano poster da farsi autografare. A Salvini, ai tanti parlamentari ed agli ospiti – continua Nizzi – verrà offerto il nostro tipico croccante. Ci sarà anche un regalo a sorpresa che siamo sicuri farà ricordare a Salvini per sempre il nostro paese. Un grande grazie – chiude – a tutti gli ospiti e ai volontari che, in silenzio, hanno lavorato per la riuscita dell’evento».

Il collaboratore Claudio Bonucchi spiega come è stata possibile la visita di lunedì a Pavullo: «Il capogruppo della Lega pavullese, Antonio Benassi, ha scritto un accorato appello a Salvini che ha accolto volentieri la richiesta e come sempre si farà letteralmente in quattro per un saluto agli amici pavullesi». Alle 9.30 sarà accolto in piazza Montecuccoli dagli amministratori e dai supporter. Incontrerà alcuni imprenditori locali poi, dopo un apertivo al caffè Zanotti si intratterrà in un’apposita area predisposta per salutare i sostenitori.