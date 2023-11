Arrivano da New York gli eredi di Alvin Ailey

Con Ailey II, la formazione dei giovani talenti fondata nel contesto del newyorkese Alvin Ailey American Dance Theater, si aprirà domani sera la stagione di danza del teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. In programma 4 successi originali del repertorio, fra i quali due in prima italiana ("Freedom Series" e un estratto da "The Lark Ascending"), e il capolavoro di Alvin Ailey "Revelations", tributo al patrimonio culturale afroamericano sulle note di spirituals e gospel tradizionali.