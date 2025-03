Arsenii Moon, un talento in note. Il concerto all’auditorium Biagi

Che Arsenii Moon (foto) sia un talento straordinario del pianoforte e una stella che vedremo brillare sempre più luminosa, lo dicono già due ‘indizi’: nel 2023 è stato il vincitore assoluto del 64° Concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni che nel suo albo d’oro, lungo gli anni, ha annoverato musicisti grandiosi come Martha Argerich, Ella Goldstein o Lilija Zilberstein (selezionando solo i migliori: in qualche edizione non è stato neppure assegnato), e contestualmente si è aggiudicato anche il premio Arturo Benedetti Michelangeli che viene attribuito solo in caso di verdetto unanime della giuria (ed erano quasi trent’anni che non avveniva), più il premio del pubblico.

Insomma, se due indizi fanno una prova, siamo di fronte a un giovane pianista di cui sentiremo parlare sempre di più. E sabato 8 marzo alle 17.30 all’auditorium Biagi avremo l’occasione unica di ascoltarlo dal vivo, grazie all’eccezionale concerto proposto dalla Gioventù Musicale, nella stagione di MusicaCantoParola. Arsenii Moon eseguirà pagine importantissime della letteratura pianistica di fine ‘800 e inizio ‘900: i giochi di luce fragili e tersi della ’Cloches à travers les feuilles’ di Debussy, gli slanci dei Preludi di Skrjabin, emozionante raccolta di miniature, la melodia delle ’Études tableaux’ di Rachmaninov, poi il grande affresco dei ’Quadri di un’esposizione’ di Modest Musorgskij.

Arsenii Moon, 26 anni, è nato a San Pietroburgo e ha iniziato la sua formazione con Elena Zyabreva, poi ha studiato con Alexander Sandler al Conservatorio statale della sua città. Attualmente è iscritto alla Juilliard School of Music di New York, dove prosegue la sua formazione con Sergei Babayan. Nel frattempo ha iniziato la sua carriera concertistica, vincendo numerosi premi, anche al Festival di Verbier, e suonando con grandi orchestre e importanti direttori, fra cui Valery Gergiev. Dopo il concerto, sarà possibile conoscerlo anche di persona e brindare con lui in momento conviviale, per il quale è richiesta la prenotazione a info@gmimodena.it

Ad aprire il concerto saranno alcuni giovani musicisti del nostro territorio. Verrà infatti inaugurata la nuova serie dei ’Preludi’, dedicata a Luciano Berio, nel centenario della nascita: in questo primo appuntamento, i due violinisti Tommaso Cisternino e Alice Andreoli offriranno una selezione dai "Duetti per due violini". Altre tappe di questo tributo a Berio si svolgeranno in occasione dei prossimi concerti del cartellone della Gioventù Musicale.

Stefano Marchetti