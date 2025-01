Arte, Zinelli e Gilberti: apre la mostra di disegni

’Carlo Zinelli, disegno dunque sono / Fausto Gilberti, disegno quando posso’ è il titolo della mostra che inaugura oggi alle 17.30 nel complesso di San Paolo a Modena. Le opere di Zinelli tornano in città dopo quasi dieci anni dalla partecipazione al Festivalfilosofia 2015, in dialogo con i disegni di Gilberti. Curata da Andrea Losavio, la mostra di disegni, aperta fino al 2 marzo, tesse un filo tra i due artisti: Carlo Zinelli, artista ’irregolare’, nato nel 1916 e morto nel 1974, che era stato contadino, macellaio, soldato, matto. Fausto Gilberti, pittore, disegnatore e autore di libri per adulti e bambini, artista colto che nelle sue tante pubblicazioni spiega il lavoro di altri artisti che hanno fatto la storia con linguaggi difficili rendendoli semplicissimi. La mostra è realizzata in collaborazione con Fondazione culturale Carlo Zinelli, famiglia Zinelli, Lorenza Roverato, Giorgio Tavernari. A ingresso gratuito, è aperta il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 mentre la domenica dalle 16 alle 19.30.