Artioli ceduto al Mantova

Tre stagioni, 97 presenze, 5 gol e 12 assist tra Grosseto e Pergolettese valgono a Federico Artioli, centrocampista ferrarese classe 2001 e fino al 2021 capitano della Primavera del Sassuolo e prima ancora in bella evidenza con under 17 e under 18, la ‘promozione’ in serie B, con annesso addio ai neroverdi. Che lo cedono a titolo definitivo al neopromosso Mantova. ‘L’U.S. Sassuolo comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, Federico Artioli al Mantova’, la nota del club neroverde, che si è comunque tenuto il diritto di ‘recompra’.