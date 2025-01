Aspettando l’inizio campionato la Penta si aggiudica un torneo

Procede tra buoni riscontri, tecnici e numerici, il precampionato del Penta Modena (foto), che sabato prossimo esordirà nel torneo di serie C di pallanuoto maschile, proprio con il derby contro la Coopernuoto Carpi. Nell’ultimo Torneo precampionato, disputato nel week end alla Piscina Dogali di Modena, la squadra modenese ha centrato due vittorie, che le sono valse il successo in un Torneo di buon livello, tecnico ed agonistico: certo le squadre sono apparse imballate per i grossi carichi di lavoro delle ultime settimane, ma il Penta ha confermato le qualità da candidata alla promozione in serie B. Nella mattinata si erano disputate le semifinali: il Penta superava 12-7 una R.N. Verona più concreta del previsto, la R.N. Trento superava Ravenna 13-7. Nel pomeriggio le due finali, prima quella per il terzo posto, che ha visto Verona battere 15-13 Ravenna, e poi la finalissima, che il Penta ha controllato vincendo 13-9, con ben nove giocatori a rete. Sabato si era giocato un Triangolare per squadre di Promozione, vinto dallo Sterlino Bologna che ha battuto Modena 15-7, e Formigine 17-15, mentre nel derby modenese, l’Onda Blu Formigine ha avuto la meglio sul Modena 2 per 14-7. (Marco Cavazzoni)