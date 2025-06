"Ateneo diviso in due, frattura da ricomporre"

Rivolgo le mie congratulazioni alla prof. Rita Cucchiara, prima Rettrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La sua elezione arriva in un momento di enormi trasformazioni di fronte alle quali il nostro ateneo, con una storia lunga ben 850 anni, deve giocare un ruolo da protagonista. Il voto ha evidenziato un mondo universitario praticamente diviso in due, e il mio auspicio è che si lavori anche per ricomporre le diverse anime che si sono confrontate in questa competizione. Da parte mia gli auguri di buon lavoro e l’impegno come sindaco a mantenere sempre stretta e proficua la collaborazione tra Comune e Università per il bene della città e degli studenti. Un ringraziamento lo voglio rivolgere anche agli altri candidati per il loro contributo di idee e di proposte portato nel corso di tutto il confronto elettorale.

Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti dopo l’elezione che sta per aprire una nuova pagina per Unimore con una rettrice donna alla guida. Anche la senatrice modenese del Pd Enza Rando si congratula con Rita Cucchiara. "È una scelta di grande valore per tutto il nostro ateneo, che premia la competenza, l’esperienza e l’impegno di una figura di altissimo profilo nel mondo della ricerca e dell’innovazione. La comunità accademica di Unimore- sottolinea la senatrice - ha indicato una guida che saprà affrontare con visione e responsabilità le sfide della formazione universitaria, della ricerca scientifica e del rapporto con il territorio. L’Università è una risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico di Modena, Reggio Emilia e dell’intera regione. Sono certa che il nuovo Rettorato saprà rafforzare il dialogo con le istituzioni e la società civile, promuovendo l’inclusione, la qualità della didattica e l’internazionalizzazione. Un sentito ringraziamento va anche al rettore uscente, prof. Carlo Adolfo Porro, per il lavoro svolto in questi anni difficili segnati anche dalla pandemia.

Alberto Greco