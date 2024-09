Atletica, i migliori team in gara per lo scudetto

È stata presentata in municipio l’edizione 2024 dei campionati societari assoluti, che si svolgeranno presso il campo comunale di atletica leggera oggi e domenica. "Sarà un degno finale per una stagione eccezionale per l’atletica – ha detto Stefano Ruggeri, direttore sportivo della Fratellanza – Dopo sei mesi di preparazione si assegna lo scudetto a squadre dell’atletica, che è sport prevalentemente individuale". Sono in gara 12 squadre maschili ed altrettante femminili. Anche la società ospitante, pur senza ambizione di vittoria dello scudetto, schiererà una squadra maschile ed una femminile tutte di atleti "di casa" alcuni dei quali possono puntare alla vittoria individuale. Fra questi i campioni italiani in carica del giavellotto Giovanni Frattini ed Emanuela Casadei, oltre ai giovani come la velocista Melissa Turchi, recente protagonista ai Mondiali Under 20 di Lima, e la campionessa italiana Under 18 di prove multiple Rita Manfredini.

Fra gli atleti che hanno confermato la loro presenza ci sarà il bronzo olimpico del salto triplo Andy Diaz, l’oro europeo Indoor del peso Zane Weir e Nick Ponzio. Fra le donne vedremo in gara l’oro europeo del martello Sara Fantini e l’astista Elisa Molinarolo, sesta poco più di un mese fa a Parigi. Tra gli atleti stranieri tesserati per società italiane c’è la velocista argento olimpico con la 4x100 britannica Amy Hunt ed il mezzofondista tunisino Mohamed Jhinaoui quarto alle Olimpiadi nei 3000 siepi. L’Assessore allo sport Andrea Bortolomasi: "Questo è un appuntamento importante che conferma quanto il grande sport sia di casa, a Modena e contribuisca ad accrescere la visibilità del nostro territorio. La Fratellanza si conferma riferimento per l’atletica leggera italiana e un orgoglio modenese: siamo impegnati, in stretto raccordo con la società, in un ambizioso piano di interventi e riqualificazione dell’impianto di Via Piazza, per continuare a far crescere l’atletica in città". Il programma prevede il via alle gare nel pomeriggio del sabato, alle ore 15,35, con il martello femminile, mentre in pista si partirà alle 15,40 con i 110 ostacoli al maschile. Nella giornata di domenica, invece, si parte alle 9 con il martello maschile per concludere alle 12,50 con la 4x400 femminile dopo la quale verranno assegnati gli scudetti alle società campioni. L’ingresso al Campo Comunale di Modena durante la due giorni di gare è aperto gratuitamente a tutti.

g. m.