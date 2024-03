Auto contro un albero, giovane grave. Ferito anche il fratello

Sestola (Modena), 18 marzo 2024 – Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 22 anni, P.B. le sue iniziali, coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Vesale di Sestola la notte tra sabato 16 marzo e domenica 17 marzo intorno alle 3.

Da quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane era alla guida dell’auto del padre, una Mazda GX3, al suo fianco il fratello diciassettenne. I due ragazzi stavano rientrando dopo una serata trascorsa con gli amici; erano sulla via verso casa e procedevano in direzione della Fondovalle. Per cause in corso di accertamento, il conducente in prossimità di una curva ha perso il controllo dell’auto che è uscita di strada, si è ribaltata su sé stessa finendo la sua corsa contro un albero all’interno del cortile di un’abitazione su via per Vesale, all’altezza del civico 47.

Un impatto violentissimo. Subito sono scattati i soccorsi chiamati dai residenti svegliati di soprassalto. Sul posto sono arrivati dopo poco i mezzi del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il 22enne rimasto incastrato tra l’abitacolo dell’auto e la pianta. E’ stato fatto atterrare anche l’elicottero che ha trasportato il giovane, una volta stabilizzato sul posto dal personale medico, all’ospedale Maggiore di Bologna. Ieri mattina è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per le gravi ferite riportate ad una gamba, in particolare al femore e alla tibia; l’intervento è riuscito e ora il ragazzo si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Il fratello è invece stato portato all’ospedale di Baggiovara per ferite più superficiali; medicato, è stato dimesso dopo qualche ora.

La famiglia, i due fratelli e i genitori, sono molto conosciuti a Sestola dove abitano e a Pavullo dove lavorano.

Ora nei due comuni in molti sono con il fiato sospeso per il giovane rimasto ferito gravemente.

Tra questi anche il vice sindaco di Sestola Marco Bonucchi, amico di famiglia, che spiega come il ragazzo, studente universitario a Modena, abbia in passato seguito uno stage in Comune a Sestola. In apprensione anche gli amici del lancio del ruzzolone, sport di cui il ragazzo 22enne è una promessa.

"Doveva essere in coppia con me oggi (ieri, ndr) nella gara disputata sulle piste della Fondovalle a Fanano – scrive l’amico Ferdinando Parenti – una gara del campionato di categoria A valida per la qualificazione al campionato italiano. Purtroppo si è verificato l’incidente. Il ragazzo é una promessa del ruzzolone, sport che pratica anche suo padre. Cresciuto nel Gruppo della Fondovalle di Sestola, per un periodo ha lanciato nel Gruppo di Gaiato di Pavullo poi è ritornato nel Fondovalle".